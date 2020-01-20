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Espreso.tvОбществоТрамп отверг обвинения по делу об импичменте

Трамп отверг обвинения по делу об импичменте

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отверг обвинения по делу об импичменте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что Сенат должен в ускоренном порядке отклонить неполноценные статьи об импичменте и оправдать его.

Трамп заявляет, что "идея демократов Палаты представителей о "злоупотребление власти" не является преступлением, которое подлежит импичменту"

"Палата демократов предлагает отстранить президента от должности за то, что он отстаивал законные права и привилегии исполнительной власти относительно неправомерных повесток - на основе рекомендаций Министерства юстиции. Принятие этой теории нанесет серьезный ущерб разделению властей между исполнительной, законодательной и судебной ветвями власти", - говорится в заявлении.

Трамп также обвинил демократов в проведении фальсифицированного процесса, сказал, что им удалось доказать лишь то, что он не сделал ничего плохого, и утверждает, как неоднократно заявлял Белый дом, что это было попыткой отменить победу Трампа на выборах 2016 года.

  • Защита президента Трампа в процессе импичмента настаивает, что обвинения против него в злоупотреблении властью и давлении на Украину не входят в статьи, которые предусматривают импичмент главы Белого дома.
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