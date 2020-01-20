Террористы "ДНР" и "ЛНР" предложили 6 участков для разведения войск
Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.
"К нашим трем предложениям появились по три предложения от каждой стороны - луганской и донецкой. То есть сейчас на столе в Минске есть 9 фактически участков, работа переговорных групп - свести их все к трем, о которых договорились лидеры ", - сказал Пристайко.
Министр не стал называть, в каких именно населенных пунктах предлагает провести разведение Украины, чтобы, по его словам, "не срывать этот переговорный процесс".
Он добавил, что позиция Украины заключается в том, что участки, на которых состоится разведение, должны иметь гуманитарное значение для людей с обеих сторон линии соприкосновения.
- Напомним, 26 декабря 2019 г. министр обороны Андрей Загороднюк сообщил , что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы
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