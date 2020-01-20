Террористы "ДНР" и "ЛНР" предложили 6 участков для разведения войск

20 января, 2020, 13:57

Представители террористов с ОРДЛО в Трехсторонней контактной группе в Минске прибавили по 3 предложения участков, где должно состояться разведение

Об этом сообщает издание "Укринформ" со ссылкой на министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко.

"К нашим трем предложениям появились по три предложения от каждой стороны - луганской и донецкой. То есть сейчас на столе в Минске есть 9 фактически участков, работа переговорных групп - свести их все к трем, о которых договорились лидеры ", - сказал Пристайко.

Министр не стал называть, в каких именно населенных пунктах предлагает провести разведение Украины, чтобы, по его словам, "не срывать этот переговорный процесс".

Он добавил, что позиция Украины заключается в том, что участки, на которых состоится разведение, должны иметь гуманитарное значение для людей с обеих сторон линии соприкосновения.