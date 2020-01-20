Строители сооружают съезды с Шулявского моста, - Кличко

20 января, 2020, 16:26

Работы по реконструкции Шулявского путепровода, а именно обустройство съездов с него, продолжаются

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Движение Шулявским мостом мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители перестраивают сети бытовой и дождевой канализации ...", - написал мэр.

По словам Кличко, пока рабочие сооружают левоповоротные съезды (с ул. Вадима Гетьмана на пр. Победы и с пр. Победы на ул. Александра Довженко).

"Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - добавил он.