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Espreso.tvОбществоСтроители сооружают съезды с Шулявского моста, - Кличко

Строители сооружают съезды с Шулявского моста, - Кличко


фото: fb
Работы по реконструкции Шулявского путепровода, а именно обустройство съездов с него, продолжаются

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Движение Шулявским мостом мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители перестраивают сети бытовой и дождевой канализации ...", - написал мэр.

По словам Кличко, пока рабочие сооружают левоповоротные съезды (с ул. Вадима Гетьмана на пр. Победы и с пр. Победы на ул. Александра Довженко).

"Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - добавил он.

  • Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря открыл движение реконструированным Шулявским путепроводом в столице.

 

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