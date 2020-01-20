Строители сооружают съезды с Шулявского моста, - Кличко
20 января, 2020, 16:26
Работы по реконструкции Шулявского путепровода, а именно обустройство съездов с него, продолжаются
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.
"Движение Шулявским мостом мы открыли, но работы по его реконструкции - а именно обустройство съездов - продолжаются. Сегодня строители перестраивают сети бытовой и дождевой канализации ...", - написал мэр.
По словам Кличко, пока рабочие сооружают левоповоротные съезды (с ул. Вадима Гетьмана на пр. Победы и с пр. Победы на ул. Александра Довженко).
"Обустраивают и тротуары, и фундаменты опор освещения на подходах к путепроводу", - добавил он.
- Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря открыл движение реконструированным Шулявским путепроводом в столице.
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