Кличко в костюме Санта-Клауса открыл движение по Шулявскому путепроводу в Киеве
28 декабря, 2019, 15:14
Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря открыл движение по реконструированному Шулявскому путепроводу в столице
Об этом Кличко сообщил в facebook.
Кличко проехал по реконструированному Шулявскому путепроводу в костюме Санта-Клауса на квадроцикле и открыл движение транспорта по мосту.
"Этот мост уже является современным мостом, будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку, которая есть в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем", - сказал Кличко.
Шулявский путепровод закрыли 17 марта на долгосрочную реконструкцию.
- Напомним, 27 декабря на Шулявском мосту провели испытания на прочность после ремонтных работ.
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