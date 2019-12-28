Кличко в костюме Санта-Клауса открыл движение по Шулявскому путепроводу в Киеве

28 декабря, 2019, 15:14

Мэр Киева Виталий Кличко 28 декабря открыл движение по реконструированному Шулявскому путепроводу в столице

Об этом Кличко сообщил в facebook.

Кличко проехал по реконструированному Шулявскому путепроводу в костюме Санта-Клауса на квадроцикле и открыл движение транспорта по мосту.

"Этот мост уже является современным мостом, будет много лет эксплуатироваться и уменьшит транспортную нагрузку, которая есть в нашем городе. Очень хорошо, что мы успели открыть движение транспорта, как и обещали, до конца года. Многие сомневались, много людей, которые скептически относились. Но могу сказать, что все те задачи, которые мы берем, мы выполняем", - сказал Кличко.

Шулявский путепровод закрыли 17 марта на долгосрочную реконструкцию.