В оккупированном Севастополе консул посетил "украинского диверсанта" "Дудко

18 января, 2020, 11:10

Украинский консул посетил в колонии осужденного в захваченном россиянами украинском городе Севастополе Владимира Дудко, который проходил по "делу украинских диверсантов"

Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .

"Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по" делу украинских диверсантов "Владимира Дудко в колонии №11 Ставропольского края России", - говорится в сообщении.

Малишевский рассказал, что Дудка прибыл в колонию №11 накануне Нового года - 29 декабря.

"10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает" прыгает "давление, тонометр пока не отдали", - отметил консул.

По его словам, заключенный в РФ украинец часто посещает церковь на территории колонии.

"Говорит, что очень скучает за внучкой, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил Малишевский.