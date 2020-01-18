В оккупированном Севастополе консул посетил "украинского диверсанта" "Дудко
Об этом со ссылкой на Радио Свобода сообщает Еспресо.TV .
"Исполняющий обязанности генерального консула Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил осужденного в оккупированном Севастополе по" делу украинских диверсантов "Владимира Дудко в колонии №11 Ставропольского края России", - говорится в сообщении.
Малишевский рассказал, что Дудка прибыл в колонию №11 накануне Нового года - 29 декабря.
"10 дней пробыл в карантине. Рассказывал, что в колонии его поставили на диету. Иногда бывает" прыгает "давление, тонометр пока не отдали", - отметил консул.
По его словам, заключенный в РФ украинец часто посещает церковь на территории колонии.
"Говорит, что очень скучает за внучкой, передает всем привет: родственникам, правозащитникам в Киеве, бывшему политзаключенному Евгению Панову", - добавил Малишевский.
- Евгений Панов (как и другой украинский политзаключенный в РФ с точно такой фамилией - Артур Панов) вернулся на Родину во время большого обмена пленными 7 сентября 2019 года.
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