"Минера" моста Метро поместят в психбольницу

20 января, 2020, 17:41

Подозреваемого в "минировании" моста метро в Киеве Алексея Белька переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

"Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

Решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждении по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.