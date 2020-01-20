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Espreso.tvОбщество"Минера" моста Метро поместят в психбольницу

"Минера" моста Метро поместят в психбольницу


фото: reuters
Подозреваемого в "минировании" моста метро в Киеве Алексея Белька переведут из СИЗО в психиатрическое учреждение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева

"Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.

Решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.

Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.

По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждении по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.

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