"Минера" моста Метро поместят в психбольницу
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева
"Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение", - говорится в сообщении.
Решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.
Согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими.
По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он нуждается в принудительной госпитализации в учреждении по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением.
- "Минера" моста Метро Алексея Белка 27 ноября перевезли в Киевский городской центр для проведения психолого- психиатрической экспертизы.
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