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Espreso.tvОбщество"Минера" моста Метро перевели в психбольницу

"Минера" моста Метро перевели в психбольницу


фото: reuters
"Минера" моста Метро Алексея Белько перевезли в Киевский городской центр для проведения психолого-психиатрической экспертизы

Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.

Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Белько снова не произойдет.

"Потому что Алексея уже перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - написал адвокат.

Найем добавил, что это следственное действие на основании постановления суда, но ему не сообщили о времени, когда Белько будут перевозить.

Следующее судебное заседание должно состояться 9 декабря в 11:45.

Ранее уже трижды переносили заседания.

"Первое заседание должно было состояться 24 октября. Апелляционный суд не вышел на видеосвязь с Алексеем, который был в изоляторе СБУ. Заседание перенесли на 5 ноября. Но и оно не состоялось, так как судья-докладчик Глиняный В.П. ушел в отпуск (о чем не уведомил сторону защиты). Затем судебное заседание должно было состояться 14 ноября. Оно также не произошло, потому что я опоздал на 15 минут. Виноват, признаю. Правда бывает и так, что адвокаты ждут по 4-5 часов своего заседания", - написал Найем.

  • Напомним, 18 сентября, в Киеве мужчина, который угрожал полиции взорвать мост Метро, стрелял из автомата в воздух
  • Известно, что это Алексей Белько, 1977 года рождения, уроженец города Ялта, снайпер УСН.
  • Террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение.

 

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