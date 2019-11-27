"Минера" моста Метро перевели в психбольницу
Об этом сообщил адвокат Маси Найем в Facebook.
Рассмотрение апелляционной жалобы по делу Алексея Белько снова не произойдет.
"Потому что Алексея уже перевезли в Киевский городской центр судебно-психиатрической экспертизы для проведения стационарной комиссионной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы", - написал адвокат.
Найем добавил, что это следственное действие на основании постановления суда, но ему не сообщили о времени, когда Белько будут перевозить.
Следующее судебное заседание должно состояться 9 декабря в 11:45.
Ранее уже трижды переносили заседания.
"Первое заседание должно было состояться 24 октября. Апелляционный суд не вышел на видеосвязь с Алексеем, который был в изоляторе СБУ. Заседание перенесли на 5 ноября. Но и оно не состоялось, так как судья-докладчик Глиняный В.П. ушел в отпуск (о чем не уведомил сторону защиты). Затем судебное заседание должно было состояться 14 ноября. Оно также не произошло, потому что я опоздал на 15 минут. Виноват, признаю. Правда бывает и так, что адвокаты ждут по 4-5 часов своего заседания", - написал Найем.
- Напомним, 18 сентября, в Киеве мужчина, который угрожал полиции взорвать мост Метро, стрелял из автомата в воздух
- Известно, что это Алексей Белько, 1977 года рождения, уроженец города Ялта, снайпер УСН.
- Террористу с моста Метро грозит пожизненное заключение.
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