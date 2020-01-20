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Espreso.tvОбществоПо показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных дел

По показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных дел


фото: president.gov.ua
Прокуроры по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников.

Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, которые их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций, совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.

  • Офис Генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
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