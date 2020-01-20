По показаниям освобожденных пленных открыли 14 уголовных дел

20 января, 2020, 16:09

Прокуроры по результатам допросов пленных, освобожденных 29 декабря 2019 года, зарегистрировали 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

В своих показаниях освобожденные пленники сообщили о жестоком обращении с гражданским населением, пытках, применении физического насилия со стороны представителей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" и их пособников.

Обстоятельства совершения зарегистрированных преступлений и лиц, которые их совершивших, будут устанавливаться в пределах объединенного уголовного производства по фактам ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации, должностными лицами ВС РФ, членами незаконных вооруженных организаций, совершение ими жестокого обращения с гражданским населением и военнопленными.

Сейчас уже установлено 160 мест несвободы на временно оккупированной территории Донбасса.