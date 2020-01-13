Обмен пленными: офис генпрокурора и СБУ начали допросы освобожденных из ОРДЛО
Об этом сообщает пресс служба Офиса.
Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.
По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.
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