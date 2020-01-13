Обмен пленными: офис генпрокурора и СБУ начали допросы освобожденных из ОРДЛО

13 января, 2020, 18:30

Офис Генерального прокурора совместно с СБУ организовал проведение следственных действий с лицами, освобожденными 29 декабря 2019 года с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей

Об этом сообщает пресс служба Офиса.

Сейчас допросы потерпевших проводятся по месту прохождения реабилитации и лечения. Следственные действия планируется провести со всеми 76 освобожденными из плена лицами в самые сжатые сроки без ущерба процессу их физического и эмоционального восстановления.

По результатам допросов уже задокументированы очередные доказательства грубого нарушения представителями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" норм международного гуманитарного права. В частности, освобожденные из плена свидетельствуют о пытках, применении физического насилия, бесчеловечном обращении с пленными, что является признаками уголовных преступлений, предусмотренных ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Процессуальные действия с освобожденными лицами проводятся с целью установления всех обстоятельств пребывания в плену, а также установления лиц, совершивших в отношении них преступления, для дальнейшего привлечения виновных к ответственности как на национальном уровне, так и международными судебными инстанциями.