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Espreso.tvОбществоПамятник жертвам Холокоста в Кривом Роге повредил ранее судимый местный житель, - полиция

Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге повредил ранее судимый местный житель, - полиция

Полиция установила личность мужчины, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. В ходе расследования полицейские опросили свидетелей происшествия, изучили видео с камер видеонаблюдения.

В результате полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника, чтобы задержать его.

 

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