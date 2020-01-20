Памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге повредил ранее судимый местный житель, - полиция

20 января, 2020, 22:49

Полиция установила личность мужчины, который повредил памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге (Днепропетровская область)

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции.

19 января подозреваемый повредил надписи на памятнике жертвам Холокоста, расположенном в Центрально-Городском районе Кривого Рога.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса. В ходе расследования полицейские опросили свидетелей происшествия, изучили видео с камер видеонаблюдения.

В результате полицейские установили, что к преступлению причастен 31-летний ранее судимый местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают местонахождение злоумышленника, чтобы задержать его.