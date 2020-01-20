Новосад: учителя русскоязычных школ пройдут переподготовку в связи с переходом на украинский язык преподавания

20 января, 2020, 11:49

С сентября 2020 года в русскоязычных школах перейдут на преподавание на украинском с пятого класса, в то же время обучение в начальной школе будет проходить на родном языке

Об этом сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад в интервью "Интерфакс-Украина" .

"Нам сейчас на самом деле важнее подготовить учителей, чтобы они были готовы преподавать на государственном языке и подтянули свою терминологию. Для них мы будем делать отдельные курсы повышения квалификации, летнюю школу для того, чтобы они улучшили свои знания по языку", - сказала Новосад.

На уточняющий вопрос, не будет ли у детей, особенно в старших классах, проблем с изучением предметов со специфической терминологией из-за резкого перехода с русского на украинский язык, министр отметила, что будет определенный адаптационный период, а по результатам первого года можно будет посмотреть, как это происходит, и, возможно, откорректировать учебные программы.

"Мы сейчас готовимся к тому, чтобы с сентября школы, которые учились на русском, с пятого класса перешли на изучение предметов на украинском языке. При этом родной язык и литературу преподавать на русском. Плюс есть возможность факультативов и внеклассного обучения. А начальная школа остается на родном языке", - добавила Новосад.

По словам министра, для детей, обучающихся на русском языке, выучить украинский и учиться на нем значительно легче, чем для детей, которые, например, учатся на венгерском языке, поскольку русский и украинский языки принадлежат к одной языковой группе и в русскоязычной среде украинский язык в той или иной степени всегда присутствует.