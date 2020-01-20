 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ МОН объяснили, кто будет отвечать за допуск детей без вакцинации в школу

В МОН объяснили, кто будет отвечать за допуск детей без вакцинации в школу


фото: zakarpattya.net.ua
Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сказала Новосад.

Министр заметила, что такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

Новосад добавила, что Минобразования обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки.

"Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - отметила она.

По словам Новосад, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Напомним, Минобразования совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен работать над урегулированием вопроса о недопуске невакцинированных детей в школу.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать