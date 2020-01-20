В МОН объяснили, кто будет отвечать за допуск детей без вакцинации в школу

20 января, 2020, 11:13

Министр образования и науки Украины Анна Новосад заявила, что допуск в школу детей, не прошедших вакцинацию, будет личной ответственностью руководителя учебного заведения

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" .

"За каждую конкретную школу отвечает директор. Поэтому очевидно, если будет принято какое-то решение по этому поводу, то это будет ответственность руководителя учебного заведения - принять в школу ребенка или предложить какую-то другую форму обучения, учитывая имеющуюся справку", - сказала Новосад.

Министр заметила, что такие решения еще нарабатываются совместно с Министерством здравоохранения.

Новосад добавила, что Минобразования обратилось в Министерство здравоохранения с просьбой внести изменения в справку 086, которая является обязательной для зачисления ученика в учебное заведение, чтобы указывать там статус о наличии или отсутствии прививки.

"Ждем реакции от них, и это будет первый шаг для решения этого вопроса", - отметила она.

По словам Новосад, ведомство подготовило письмо в регионы с предложениями к главам областных государственных советов усилить надзор за тем, чтобы дети были привиты.

Напомним, Минобразования совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования намерен работать над урегулированием вопроса о недопуске невакцинированных детей в школу.