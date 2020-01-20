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Espreso.tvСпортМакгрегор заработал за бой с Серроне $ 78 млн

Макгрегор заработал за бой с Серроне $ 78 млн


фото: Reuters
Конор Макгрегор заработал более $ 78 млн за победу в бою против Дональда Серроне

Об этом сообщает Lad Bible .

Официальный гонорар ирландца Конора Макгрегора составил $ 3 млн, большую часть общей суммы он заработал от продажи просмотров боя. Всего 31-летний боец заработал 78 $ млн.

Конор Макгрегор нокаутировал американца Дональда Серроне на 40-й секунде. Ирландец заработал почти 2 млн долларов за каждую секунду поединка.

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