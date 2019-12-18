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Espreso.tvОбществоСБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов

СБУ в течение года разоблачила 17 иностранных агентов


фото: ssu.gov.ua
Оперативники Службы безопасности Украины в течение 2019 года прекратили деятельность 17 агентов иностранных спецслужб

Об этом сообщает пресс-центр СБУ .

Как сообщается, в течение года по материалам военной контрразведки было открыто 538 уголовных производств. Почти 200 из них были открыты за преступления против основ национальной и общественной безопасности.

В течение года оперативники зафиксировали 67 попыток доступа к информации с ограниченным доступом со стороны представителей 14 иностранных государств, а также прекращена деятельность 17 иностранных агентов. В частности в сотрудничестве с иностранными спецслужбами были разоблачены действующих и бывших военнослужащих Вооруженных сил.

"Так сотрудники военной контрразведки СБУ разоблачили попытки вербовки спецслужбами РФ военнослужащих-секретоносителей ВСУ для получения разведывательной информации в оборонной сфере", - рассказали в СБУ.

Кроме того, в течение года к различным срокам наказания были осуждены более 40 человек, среди низ двое - за государственную измену, а еще 16 - за терроризм. Всего в суд было направлено более 100 уголовных производств.

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