Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки Зеленского в Оман
20 января, 2020, 15:17
Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки президента Владимира Зеленского в Оман
Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.
"Как нам рассказал Ермак, знаменитый отдых или рабочая поездка в Омане состоялась за средства самого Зеленского и сегодня он как законопослушный гражданин должен внести это в свою декларацию", - сказал нардеп.
Он заявил, что только один чартерный самолет из Омана в Киев стоил $ 65 тыс. По его оценке, весь отдых был стоимость не менее $ 100 тыс.
"Согласно законодательству, президент должен внести эти расходы в свою декларацию, это его обязанность", - сказал Гончаренко.
Он сообщил, что готовит депутатский запрос, чтобы Зеленский не забыл сделать это.
- Министерство иностранных дел Украины и Офис президента получили журналистские и депутатские запросы относительно цели и организаторов поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, на которые будет дан ответ .
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