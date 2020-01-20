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Espreso.tvОбществоГончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки Зеленского в Оман

Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки Зеленского в Оман

Народный депутат от "ЕС" Алексей Гончаренко готовит депутатский запрос относительно поездки президента Владимира Зеленского в Оман

Об этом он сообщил в видеообращении на Facebook.

"Как нам рассказал Ермак, знаменитый отдых или рабочая поездка в Омане состоялась за средства самого Зеленского и сегодня он как законопослушный гражданин должен внести это в свою декларацию", - сказал нардеп.

Он заявил, что только один чартерный самолет из Омана в Киев стоил $ 65 тыс. По его оценке, весь отдых был стоимость не менее $ 100 тыс.

"Согласно законодательству, президент должен внести эти расходы в свою декларацию, это его обязанность", - сказал Гончаренко.

Он сообщил, что готовит депутатский запрос, чтобы Зеленский не забыл сделать это.

  • Министерство иностранных дел Украины и Офис президента получили журналистские и депутатские запросы относительно цели и организаторов поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, на которые будет дан ответ .

 

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