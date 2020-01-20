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Espreso.tvОбщество"Все разъясним в свое время": Пристайко о поездке Зеленского в Оман

"Все разъясним в свое время": Пристайко о поездке Зеленского в Оман

Министерство иностранных дел Украины и Офис президента получили журналистские и депутатские запросы по поводу цели и организаторов поездки президента Украины Владимира Зеленского в Оман, на которые будет дан ответ

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на брифинге в понедельник, 20 января, передает "Укринформ".

"Что касается поездки (президента, - ред.) в Оман, очевидно, что Министерство иностранных дел к этому процессу привлечено - наше посольство, которое находится там, предоставляло и предоставляет организационное содействие этому визиту. Я знаю о том интересе, который есть у журналистского сообщества, как мы, так и в Офисе президента, получаем запросы, мы вам все разъясним в свое время", - сказал Пристайко.

Он добавил, что в МИД и Офис президента поступили и журналистские, и депутатские запросы по поводу поездки президента в Оман, и на них будут даны ответы.

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