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Espreso.tvОбществоГБР расследует самоубийство работника УГО в здании ЦИК

ГБР расследует самоубийство работника УГО в здании ЦИК

Следователи Государственного бюро расследований расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны в помещении Центральной избирательной комиссии

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона.

Ранее СМИ сообщали, что в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве застрелился сотрудник УГО .

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