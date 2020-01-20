ГБР расследует самоубийство работника УГО в здании ЦИК
20 января, 2020, 20:59
Следователи Государственного бюро расследований расследуют возможное самоубийство, совершенное работником Управления государственной охраны в помещении Центральной избирательной комиссии
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 года работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте.
Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Процессуальное руководство досудебным расследованием осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона.
Ранее СМИ сообщали, что в здании Центральной избирательной комиссии в Киеве застрелился сотрудник УГО .
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