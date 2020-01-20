В здании ЦИК нашли тело погибшего: сотрудник госохраны покончил с собой

20 января, 2020, 19:52

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли тело погибшего

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Сначала на линию "103" поступил вызов о том, что в здании ЦИК находится человек с огнестрельным ранением. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему и он умер. По неподтвержденной информации, свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя в один.

На вид ему около 20-25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму.

Обновлено. По данным журналистов, на посту застрелился сотрудник госохраны.

Выстрел был сделан на посту из табельного оружия под конец дня. Погибшему было 25 лет. В помещении работают криминалисты. Полиция ничего не комментирует.