В здании ЦИК нашли тело погибшего: сотрудник госохраны покончил с собой
20 января, 2020, 19:52
В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли тело погибшего
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
Сначала на линию "103" поступил вызов о том, что в здании ЦИК находится человек с огнестрельным ранением. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему и он умер. По неподтвержденной информации, свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя в один.
На вид ему около 20-25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму.
Обновлено. По данным журналистов, на посту застрелился сотрудник госохраны.
Выстрел был сделан на посту из табельного оружия под конец дня. Погибшему было 25 лет. В помещении работают криминалисты. Полиция ничего не комментирует.
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