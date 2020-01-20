 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ здании ЦИК нашли тело погибшего: сотрудник госохраны покончил с собой

В здании ЦИК нашли тело погибшего: сотрудник госохраны покончил с собой

В здании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) на Печерске в Киеве нашли тело погибшего

Об этом сообщают Вартови Еспресо.

Сначала на линию "103" поступил вызов о том, что в здании ЦИК находится человек с огнестрельным ранением. Врачи ничем не смогли помочь пострадавшему и он умер. По неподтвержденной информации, свидетели утверждают, что мужчина выстрелил в себя в один.
 
На вид ему около 20-25 лет. Также есть информация, что он был одет в камуфляжную форму.
 
Обновлено. По данным журналистов, на посту застрелился сотрудник госохраны.
Выстрел был сделан на посту из табельного оружия под конец дня. Погибшему было 25 лет. В помещении работают криминалисты. Полиция ничего не комментирует.

 

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать