 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортФьюри не верит в победу Ломаченко в поединке против Лопеса

Фьюри не верит в победу Ломаченко в поединке против Лопеса


фото: Sportbox
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не считает Василия Ломаченко фаворитом в бою против Теофимо Лопеса

Об этом сообщает Vringe.com.

"Комми крутой боец, а Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому", - заявил Тайсон Фьюри.

Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом состоится в мае 2020 года, и на кону будут стоять титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

20 января, 2020 понедельник

больше новостей

20 января, 2020 понедельник

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать