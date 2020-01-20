Фьюри не верит в победу Ломаченко в поединке против Лопеса
20 января, 2020, 13:52
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри не считает Василия Ломаченко фаворитом в бою против Теофимо Лопеса
Об этом сообщает Vringe.com.
"Комми крутой боец, а Лопес прошел сквозь него, как горячий нож сквозь масло. Он самый большой малыш, которого я когда-либо видел в жизни. Он словно супертяж на карликовых ножках. Никому в рамках легкого веса его не побить. Даже Ломаченко. Никому", - заявил Тайсон Фьюри.
Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между украинцем Василием Ломаченко и американцем Теофимо Лопесом состоится в мае 2020 года, и на кону будут стоять титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации) в легком весе (до 61,2 кг).
- Напомним, 15 декабря 2019 г. американец Теофимо Лопес нокаутировал ганца Ричарда комм и стал соперником украинца Василия Ломаченко в поединке за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.
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