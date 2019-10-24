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Espreso.tvОбществоЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-меру Славянска Штепе €3600

ЕСПЧ обязал Украину выплатить экс-меру Славянска Штепе €3600


фото: rfe
Европейский суд по правам человека обязал Украину выплатить бывшей городской главе Славянска Нелли Штепе 3600 евро

Такое решение ЕСПЧ принял в четверг, 24 октября, сообщает Укринформ.

"Суд постановил, что ответственное государство (Украина, - ред.) должна заплатить заявителю в течение трех месяцев следующую сумму", - заявили в ЕСПЧ.

В частности, Штепе должны выплатить 2600 евро за нематериальный ущерб и 1000 евро за судебные расходы и издержки.

Европейский суд определил, что в отношении Штепы были нарушены две статьи Европейской конвенции по правам человека.

В то же время это решение еще может быть обжаловано Украинским государством.

Штепа, ссылаясь на ст. 3 Европейской конвенции по правам человека, жаловалась на ненадлежащее физическое и психологическое обращение с ней во время содержания под стражей; на плохие условия содержания; отсутствие доступа к необходимому медицинскому обслуживанию во время содержания.

В контексте ст. 5 Конвенции заявитель жаловалась, что украинские суды предвзято и безосновательно приняли решение о ее заключении под стражу и о продлении содержания, а содержание под стражей до начала судебного разбирательства было безосновательно длительным.

Ссылаясь на ст. 6 Конвенции, заявитель считает, что уголовное следствие по ней продолжается безосновательно долго.

Кроме этого, ссылаясь на ст. 15, 18, а также ст. 5 Конвенции, заявитель жаловалась на дискриминационное отношение с целью ее изоляции от политической деятельности в течение содержания под стражей.

Бывший мэр Славянска Неля Штепа была задержана 11 июля 2014 г., в СИЗО ее удерживали до 20 сентября 2017 года, после чего суд отправил ее под домашний арест.

Ее обвиняют в создании террористических организаций и покушении на территориальную целостность Украины. На суде Штепа объясняла, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненное заключение.

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