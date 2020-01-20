Авиакатастрофа самолета МАУ: спецпредставитель Ирана и Зеленский обсудили передачу черных ящиков Украине

20 января, 2020, 18:26

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

"Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном были выполнены", - сказал он.

Президент отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращения.

Зеленский отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Он обсудил со Специальным представителем президента Ирана вопросы передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.