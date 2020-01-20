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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: спецпредставитель Ирана и Зеленский обсудили передачу черных ящиков Украине

Авиакатастрофа самолета МАУ: спецпредставитель Ирана и Зеленский обсудили передачу черных ящиков Украине


фото: Офіс президента
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со специальным представителем президента Республики Иран Мохаммадом Эслами, который прибыл в Киев для обсуждения деталей расследования сбивания самолета МАУ, которое произошло 8 января в Тегеране

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский констатировал, что в вопросе выяснения обстоятельств трагедии иранская сторона придерживалась большинства договоренностей.

"Все, о чем мы говорили с Президентом Ирана, в основном были выполнены", - сказал он.

Президент отметил, что речь идет о допуске к работе в Тегеране 45 украинских специалистов, быстрой идентификации тел граждан Украины и их возвращения.

Зеленский отдельно акцентировал внимание на необходимости обеспечения дальнейшего эффективного расследования авиакатастрофы.

Он обсудил со Специальным представителем президента Ирана вопросы передачи Украине для расшифровки бортовых самописцев украинского самолета. Он подчеркнул, что Украина имеет необходимые технические возможности и опытных специалистов для надлежащего выполнения этой работы.

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.

Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.

"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло ", - подчеркнул Зеленский.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.

Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.

 
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