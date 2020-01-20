Авиакатастрофа самолета МАУ: спецпредставитель Ирана и Зеленский обсудили передачу черных ящиков Украине

Ожидается прибытие группы представителей Ирана, которые ознакомятся с техническими возможностями Украины для расшифровки "черных ящиков". Стороны согласились, что все остатки самолета, которые сохранились после катастрофы, должны быть возвращены в Украину.
Также поднимался вопрос компенсации близким и родным погибших в авиакатастрофе и создания совместной следственной группы.
"Мы уже никогда не сможем вернуть родителей, детей, родных их семьям. Единственное, что мы можем им дать, - это справедливость. А справедливость состоит в истине. Я обещал родным и близким погибших, я обещал народу Украины, что истина будет установлена. Мы должны знать, что произошло ", - подчеркнул Зеленский.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отметил, что нужно обеспечить сотрудничество соответствующих органов двух стран для эффективного расследования.
Стороны выразили соболезнования в связи с гибелью граждан Украины и Ирана.