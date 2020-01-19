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Espreso.tvМирИз-за невероятного снегопада в Канаде объявили чрезвычайное положение

Из-за невероятного снегопада в Канаде объявили чрезвычайное положение

В восточных провинциях Канады объявили режим чрезвычайной ситуации из-за сильнейшего за последние 20 лет снегопад

Об этом со ссылкой на CTV News сообщает Эспрессо.TV .

Дело в том, что в течение 17-18 января в провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор выпало 76,2 см снега.

Предыдущий рекорд в 1999 году составил 68,4 см снежного покрова.

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