Завтра в Украине будет 4 градуса тепла

19 января, 2020, 16:10

Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки в Средиземноморье, дальнюю Атлантику и север Скандинавии. Украина также окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, в зоне сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить