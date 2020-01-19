Завтра в Украине будет 4 градуса тепла
19 января, 2020, 16:10
Мощный красавец антициклон Ekart разогнал с большей части Европы дожди и снега, вытеснив осадки в Средиземноморье, дальнюю Атлантику и север Скандинавии. Украина также окажется завтра, в заключительный день Рождественских праздников, на Ивана, в зоне сухой погоды. Чем уже украинцев и не удивить
Об этом сообщает синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко на своем канале в Telegram.
Температура воздуха также будет без особых изменений, в течение дня ожидается 0...+ 4 градуса, на востоке местами 0...-2 градуса.
Ветер будет с северо-запада, порывистый, некомфортный.
В Киеве 20-го января осадки маловероятны, температура воздуха днем около 0...+2 градусов.
"Северо-западный ветер будет порывистым, выберите завтра верхнюю одежду плотную, шарфы, капюшоны и тому подобное", - отмечает Диденко.
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