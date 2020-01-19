В Йемене атаковали тренировочный лагерь военных, 60 погибших

19 января, 2020, 08:10

В результате атаки на тренировочный лагерь военных в Йемене 60 человек погибли, десятки ранены

Об этом сообщает LIGA.net.

Саудовская Аравия возложила ответственность за атаку на хуситов, поддерживаемых Ираном. Атака была осуществлена с помощью ракет и беспилотников. Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за удар.

В 2015 году коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен, чтобы восстановить свергнутого хуситами президента Абд-Рабби Мансура Хади. Хуситы удерживают столицу Йемена Сану и большинство городов, отрицая, что являются прокси-силой Ирана.