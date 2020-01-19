В Йемене атаковали тренировочный лагерь военных, 60 погибших
19 января, 2020, 08:10
В результате атаки на тренировочный лагерь военных в Йемене 60 человек погибли, десятки ранены
Об этом сообщает LIGA.net.
Саудовская Аравия возложила ответственность за атаку на хуситов, поддерживаемых Ираном. Атака была осуществлена с помощью ракет и беспилотников. Повстанцы пока не взяли на себя ответственность за удар.
В 2015 году коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен, чтобы восстановить свергнутого хуситами президента Абд-Рабби Мансура Хади. Хуситы удерживают столицу Йемена Сану и большинство городов, отрицая, что являются прокси-силой Ирана.
- Напомним, 14 сентября 2019 г. в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
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