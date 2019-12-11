ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ

11 декабря, 2019, 15:56

Организация объединенных наций не смогла найти доказательства того, что Иран стоит за атакой на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco в Саудовской Аравии, которая состоялась в сентябре

Об этом сообщает Anadolu.

Сообщается, что к такому выводу эксперты ООН пришли после изучения обломков ракет и беспилотников, с помощью которых было совершено нападение.

"На данном этапе невозможно подтвердить принадлежность к Ирану ракет и беспилотников, с помощью которых была осуществлена атака", - сообщил в докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В ООН провели изучение обломков средств атаки на город Афиф, которое состоялось в мае, международный аэропорт Абха в июне и августе, и НПЗ Saudi Aramco в сентябре. Во время изучений эксперты не смогли подтвердить, что обломки ракет и беспилотники были изготовлены представителями Ирана или переданы террористам с нарушением резолюций Совета безопасности ООН.