ООН не нашла доказательств причастности Ирана к атаке на саудовские НПЗ
Об этом сообщает Anadolu.
Сообщается, что к такому выводу эксперты ООН пришли после изучения обломков ракет и беспилотников, с помощью которых было совершено нападение.
"На данном этапе невозможно подтвердить принадлежность к Ирану ракет и беспилотников, с помощью которых была осуществлена атака", - сообщил в докладе генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
В ООН провели изучение обломков средств атаки на город Афиф, которое состоялось в мае, международный аэропорт Абха в июне и августе, и НПЗ Saudi Aramco в сентябре. Во время изучений эксперты не смогли подтвердить, что обломки ракет и беспилотники были изготовлены представителями Ирана или переданы террористам с нарушением резолюций Совета безопасности ООН.
- Напомним, в ночь на 14 сентября в Саудовской Аравии на территории одного из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов компании Saudi Aramco в результате атаки беспилотников произошел пожар.
- После атаки, которая вывела из строя около 50% нефтедобывающих мощностей королевства, мировые цены на нефть выросли примерно на 12%.
- Трамп приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке, одновременно подчеркнув, что США не нуждаются в нефти и газе с Ближнего Востока.
- Также Трамп заявил, что США знают, кто стоит за атаками, и находятся "в боевой готовности".
- По данным газеты The Washington Post, администрация Дональда Трампа обдумывает возможность военного ответа на атаки на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.
- США обнародовали спутниковые снимки, подтверждающие причастность Ирана к атакам на НПЗ.
- Несколько позже Саудовская Аравия показала обломки беспилотников и ракет.
- Госсекретарь США Майк Помпео назвал нападение на саудовские нефтяные объекты "актом войны".
- По сообщению телеканала CBS, который ссылается на источник из числа американских официальных лиц, разрешение на атаку дал верховный руководитель страны аятоллы Хаменеи.
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