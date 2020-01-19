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Espreso.tvМирВ ООН заявили о самых низких за десятилетия темпf[ роста мировой экономики

В ООН заявили о самых низких за десятилетия темпf[ роста мировой экономики


фото: bilkulonline.com
Организация Объединенных Наций зафиксировала самые низкие за последние 10 лет темпы роста мировой экономики

Об этом сообщает Укринформ.

Об этом говорится в отчете ООН "Всемирная экономическая ситуация и перспективы 2020 года", обнародованном в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В прошлом году, по данным отчета, рост составил 2,3%.

"Однако в мире может наблюдаться небольшое оживление экономической активности в 2020 году с ростом на 2,5%. Но обострение отношений в торговой сфере, финансовые потрясения или эскалация геополитической напряженности могут сорвать возобновление роста", - сказал, представляя отчет, главный экономист ООН, помощник генсека ООН по экономическому развитию Эллиот Харрис.

По его словам, при неблагоприятном сценарии мировой рост упадет до 1,8%. Длительная слабость глобальной экономической активности может обусловить значительные препятствия для устойчивого развития, в частности для преодоления бедности и создания рабочих мест.

В то же время, как говорится в отчете, неравенство и углубление климатического кризиса подпитывают недовольство во многих частях мира.

В США, учитывая политическую неопределенность, недостаточную деловую уверенность и ослабление фискального стимулирования, ожидается сокращение роста ВВП с 2,2% в 2019 году до 1,7% в 2020-м.

В ЕС производство, как и раньше, будет сдерживаться глобальной неопределенностью, но частично это будет компенсироваться устойчивым ростом частного потребления, что позволит несколько увеличить рост ВВП с 1,4% в 2019 году до 1,6% в этом году.

Согласно отчету, самыми быстрыми темпами будут развиваться страны Восточной Азии, которые будут служить весомым источником глобального роста. В Китае прогнозируется постепенное замедление роста ВВП с 6,1% в 2019 году до 6% в 2020-м и 5,9% - в 2021 году. Ожидается также некоторый рост экономики в крупных развивающихся странах, в частности Бразилии, Индии, Мексике и Турции.

Экономический спад ожидается в Венесуэле, Аргентине, Эквадоре, Намибии, Анголе, Замбии, Судане, Иране, Омане.

В Украине эксперты прогнозируют рост от 2 до 5% на душу населения.

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