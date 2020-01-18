В МВФ предупредили об угрозе новой Великой депрессии

18 января, 2020, 20:54

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика может погрузиться в новую Великую депрессию

Об этом со ссылкой на The Guardian сообщает РБК-Украина .

По ее словам, мировая экономика может вернуться в эпоху Великой депрессии, вызванной неравенством между различными группами населения стран и нестабильностью финансового сектора.

Георгиева пояснила, что, несмотря на то, что разрыв в неравенстве между странами за последние 20 лет существенно сокращался, внутри стран разногласия, наоборот, росли. В частности, чрезмерное неравенство в доходах населения внутри стран может помешать росту и привести к "политическим потрясениям" и укреплению популизма. В качестве примера она привела Великобританию, в которой 10% самых богатых граждан обладают таким же совокупным богатством, как и 50% наименее обеспеченных.

По мнению главы МВФ, в течение следующего десятилетия такие проблемы, как изменение климата и усиление торгового протекционизма, могут привести к социальным волнениям и нестабильности на финансовых рынках.

Под термином Великая депрессия подразумевается мировой экономический кризис в период с 1929 по 1933 год. Великой депрессии предшествовал крах на биржах США в 1929 году.