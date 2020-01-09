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Espreso.tvОбществоРоссияне не пустили ОБСЕ через блокпост в Донецкой области, - штаб ООС

Россияне не пустили ОБСЕ через блокпост в Донецкой области, - штаб ООС


фото: osce.org
Российско-оккупационные войска не пустили патруль наблюдательной миссии ОБСЕ проехать на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

"Представители вооруженных формирований Российской Федерации вновь отказали патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию через блокпост возле населенного пункта Верхнешироковское на юге Донецкой области", - говорится в сообщении.

На блокпосту возле населенного пункта Верхнешироковское с начала декабря 2019 г. по настоящее время представителями Миссии зафиксировано 40% от общего количества ограничений свободы передвижения патрулей Миссии в данный район.

"Необходимо отметить, что из-за этого блокпост осуществляется проезд в район, в котором согласно п.5 Меморандума о выполнении положений Протокола по итогам консультаций Трехсторонней контактной группы от 19 сентября 2014 запрещено размещать тяжелое вооружение и военную технику", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ООС также отметили, что такие действия могут иметь целью скрыть запрещенную деятельность вооруженных формирований Российской Федерации, сосредоточение, передвижения или подготовку войск.

 
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