Пограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко

19 января, 2020, 18:12

В воскресенье, 19 января 2020 года, сотрудники Государственной пограничной службы не пустили на территорию Украины российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко

Группа актеров из Российской Федерации не прошла пограничный контроль в аэропорту Запорожья, куда они прибыли рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал оккупирован Крым, другие не смогли объяснить, зачем прилетели в Украину, передает Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фамилии актеров в ведомстве не называют, однако по информации СМИ речь идет именно о Башарове (действительно посещал аннексирован Крым), а также о Колесникова и Удовиченко.

"Во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Этому россиянину пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.

Другие же "не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине".