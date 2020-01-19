Пограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко
Группа актеров из Российской Федерации не прошла пограничный контроль в аэропорту Запорожья, куда они прибыли рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал оккупирован Крым, другие не смогли объяснить, зачем прилетели в Украину, передает Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.
Фамилии актеров в ведомстве не называют, однако по информации СМИ речь идет именно о Башарове (действительно посещал аннексирован Крым), а также о Колесникова и Удовиченко.
"Во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", - говорится в сообщении.
Этому россиянину пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.
Другие же "не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине".
- Сегодня в 19:00 у них должен был состояться спектакль в Запорожье. А дальше планировались выступления в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.
- Кроме того, стало известно, что СБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и даже просила обеспечить им охрану.
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