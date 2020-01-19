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Espreso.tvОбществоПограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко

Пограничники не пустили в Украину российских актеров Башарова, Колесникова и Удовиченко

иллюстративное
фото: hotline.finance
В воскресенье, 19 января 2020 года, сотрудники Государственной пограничной службы не пустили на территорию Украины российских актеров Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко

Группа актеров из Российской Федерации не прошла пограничный контроль в аэропорту Запорожья, куда они прибыли рейсом из Варшавы. Один из них незаконно посещал оккупирован Крым, другие не смогли объяснить, зачем прилетели в Украину, передает Еспресо.TV со ссылкой на Госпогранслужбу.

Фамилии актеров в ведомстве не называют, однако по информации СМИ речь идет именно о Башарове (действительно посещал аннексирован Крым), а также о Колесникова и Удовиченко.

"Во время оформления в отношении одного из иностранцев сработала база данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения им государственной границы. Как установили сотрудники Госпогранслужбы, гражданин России незаконно посещал оккупированную его страной территорию Крыма", - говорится в сообщении.

Этому россиянину пограничники отказали в посещении страны и проинформировали о запрете въезда в Украину.

Другие же "не смогли объяснить целесообразности и цели своего пребывания в Украине".

  • Сегодня в 19:00 у них должен был состояться спектакль в Запорожье. А дальше планировались выступления в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.
  • Кроме того, стало известно, что СБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и даже просила обеспечить им охрану.
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