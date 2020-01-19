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Espreso.tvОбществоСБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и просит обеспечить им охрану, - СМИ

СБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и просит обеспечить им охрану, - СМИ


фото: concert.ua
Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко с театральным представлением "Идея фикс", несмотря на то, что они выступали в оккупированном Россией Крыму

Об этом говорится в соответствующем письме СБУ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.

Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативный общественный резонанс среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуостров ".

Как свидетельствуют сообщения с сайтов концертных агентств и фирм по продаже билетов, у Башарова, Колесникова, Удовиченко запланировано в Украине сразу несколько выступлений:

Сегодня (19.01) в Запорожье - 19:00 ДК "Днепроспецсталь",

Харьков (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,

Днипро (21.01) - 19:00 в ДК "Машиностроителей",

Одесса (22.01) - 19:00 в театре Музкомедии.

Киев 23.01 в 19:00 в Октябрьском дворце

Николаев 24.01 в 19:00 в областном Дворце культуры

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