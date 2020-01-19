СБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и просит обеспечить им охрану, - СМИ

19 января, 2020, 15:52

Служба безопасности Украины не видит причин не пускать в Украину российских артистов Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларису Удовиченко с театральным представлением "Идея фикс", несмотря на то, что они выступали в оккупированном Россией Крыму

Об этом говорится в соответствующем письме СБУ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ.

"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.

Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативный общественный резонанс среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуостров ".

Как свидетельствуют сообщения с сайтов концертных агентств и фирм по продаже билетов, у Башарова, Колесникова, Удовиченко запланировано в Украине сразу несколько выступлений:

Сегодня (19.01) в Запорожье - 19:00 ДК "Днепроспецсталь",



Харьков (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,



Днипро (21.01) - 19:00 в ДК "Машиностроителей",



Одесса (22.01) - 19:00 в театре Музкомедии.



Киев 23.01 в 19:00 в Октябрьском дворце



Николаев 24.01 в 19:00 в областном Дворце культуры