СБУ не против гастролей российских актеров Башарова, Колесникова, Удовиченко и просит обеспечить им охрану, - СМИ
Об этом говорится в соответствующем письме СБУ, передает Еспресо.TV со ссылкой на Цензор.НЕТ.
"Сообщаем, что в настоящее время основания для недопуска указанных лиц для участия в гастрольных мероприятиях на территории Украины в СБУ отсутствуют", - отмечают в спецслужбе.
Вместе с тем в СБУ просят полицию в Запорожской области усилить меры безопасности во время театрального представления с участием Башарова, Колесникова и Удовиченко 19 января из-за "негативный общественный резонанс среди активистов национал-патриотических общественных структур Запорожья, поскольку в СМИ освещается информация о поддержке ими в российских СМИ вооруженной аннексии Крыма, а также приводится информация о возможном незаконном пересечении границы Украины во время гастролей на временно оккупированном полуостров ".
Как свидетельствуют сообщения с сайтов концертных агентств и фирм по продаже билетов, у Башарова, Колесникова, Удовиченко запланировано в Украине сразу несколько выступлений:
Сегодня (19.01) в Запорожье - 19:00 ДК "Днепроспецсталь",
Харьков (20.01) - 19:00 в ХНАТОБ,
Днипро (21.01) - 19:00 в ДК "Машиностроителей",
Одесса (22.01) - 19:00 в театре Музкомедии.
Киев 23.01 в 19:00 в Октябрьском дворце
Николаев 24.01 в 19:00 в областном Дворце культуры
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