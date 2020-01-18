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Espreso.tvСпортМакгрегор атаковал соперника во время дуэли взглядов

Макгрегор атаковал соперника во время дуэли взглядов


фото: REUTERS
Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор атаковал американца Дональда Серроне во время дуэли взглядов

Видео опубликовано UFC в twitter.

Макгергор вел себя во время дуэли взглядов агрессивно, подбежал к сопернику и стал в боевую стойку.

Также состоялась церемония взвешивания - оба бойца показали одинаковый вес - 77,1 кг.

Поединок Макгрегор - Серроне начнется утром 19 января по киевскому времени в Лас-Вегасе (США). Соперники выйдут в Октагон около 6:30.

  • Напомним, 16 января Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне провели дуэль взглядов перед поединком на турнире UFC 246.
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