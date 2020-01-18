Макгрегор атаковал соперника во время дуэли взглядов

18 января, 2020, 17:09

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор атаковал американца Дональда Серроне во время дуэли взглядов

Видео опубликовано UFC в twitter.

Макгергор вел себя во время дуэли взглядов агрессивно, подбежал к сопернику и стал в боевую стойку.

Также состоялась церемония взвешивания - оба бойца показали одинаковый вес - 77,1 кг.

Поединок Макгрегор - Серроне начнется утром 19 января по киевскому времени в Лас-Вегасе (США). Соперники выйдут в Октагон около 6:30.