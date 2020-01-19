 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvМирГлава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину


фото: twitter.com/vonderleyen
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 19 января 2020 года, лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину

Об этом она написала в своем Twitter'е, передает Еспресо.TV.

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.

Другие подробности не приводятся.

  • В Берлине, напомним, по инициативе Германии происходит международная конференция по вопросам урегулирования вооруженного конфликта внутри Ливии.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

19 января, 2020 воскресенье

больше новостей

19 января, 2020 воскресенье

18 января, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать