Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину

19 января, 2020, 20:10

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 19 января 2020 года, лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину

Об этом она написала в своем Twitter'е, передает Еспресо.TV.

"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.

Другие подробности не приводятся.