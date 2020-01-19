Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным транзит газа через Украину
19 января, 2020, 20:10
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 19 января 2020 года, лично обсудил с президентом России Владимиром Путиным вопрос о транзите газа через Украину
Об этом она написала в своем Twitter'е, передает Еспресо.TV.
"Было хорошо провести встречу с президентом Владимиром Путиным на полях конференции в Берлине. Мы обсудили трехстороннее соглашение Украины, Европейского союза и России по транзиту газа через Украину", - написала она.
Другие подробности не приводятся.
- В Берлине, напомним, по инициативе Германии происходит международная конференция по вопросам урегулирования вооруженного конфликта внутри Ливии.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти