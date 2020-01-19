В Берлине открылась международная конференция, посвященная Ливии
19 января, 2020, 16:49
Международная конференция по Ливии в воскресенье, 19 января 2020 года, начала работу в столице Германии
Встреча проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали ливийские лидеры Фаез Сарадж и его противник Халифа Хафтар, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Меркель и министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас перед началом конференции имели личные переговоры с Сараджа и Хафтаром.
На конференции также представлены США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, РФ.
Кроме того, приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
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