В Берлине открылась международная конференция, посвященная Ливии

19 января, 2020, 16:49

Международная конференция по Ливии в воскресенье, 19 января 2020 года, начала работу в столице Германии

Встреча проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали ливийские лидеры Фаез Сарадж и его противник Халифа Хафтар, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Меркель и министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас перед началом конференции имели личные переговоры с Сараджа и Хафтаром.

На конференции также представлены США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, РФ.

Кроме того, приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.