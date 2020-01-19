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Espreso.tvМирВ Берлине открылась международная конференция, посвященная Ливии

В Берлине открылась международная конференция, посвященная Ливии

Последствия боев на окраинах Триполи
фото: DW
Международная конференция по Ливии в воскресенье, 19 января 2020 года, начала работу в столице Германии

Встреча проводится по инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель. Согласие принять в ней участие дали ливийские лидеры Фаез Сарадж и его противник Халифа Хафтар, передает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Меркель и министр иностранных дел ФРГ Гайко Маас перед началом конференции имели личные переговоры с Сараджа и Хафтаром.

На конференции также представлены США, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир, РФ.

Кроме того, приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

 
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