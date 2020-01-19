Британская полиция причислила Тризуб к символам "экстримизма". Украинское посольство возмущено
Об этом в посольстве заявили 19 января 2020 года, передает Еспресо.TV .
Дипломатическое учреждение обратило внимание на обнародованное журналистами пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указаны и татуировки в виде тризуба.
"Добавлять тризуб, закрепленный в Конституции как национальный символ и государственный герб Украины в "Инструкцию по противодействию экстремизму", который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы", - говорится в заявлении посольства.
"Мы требуем удалить тризуб из пособия и требуем официальных извинений", - отмечают украинские дипломаты.
17 января влиятельная лондонская газета The Guardian обнародовала перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского тризуба, а среди перечня группировок "белых шовинистов" - шеврон украинского добровольческого батальона "Азов".
- Напомним, на стене открытой в Киеве после реставрации древнерусской церкви Спаса на Берестове обнаружен Тризуб.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти