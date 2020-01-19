Британская полиция причислила Тризуб к символам "экстримизма". Украинское посольство возмущено

19 января, 2020, 16:30

Посольство Украины в Великобритании требует от королевской контртеррористической полиции изъять украинский государственный герб из перечня экстремистской символики

Об этом в посольстве заявили 19 января 2020 года, передает Еспресо.TV .

Дипломатическое учреждение обратило внимание на обнародованное журналистами пособие для учителей и медиков, где среди примеров символов праворадикальных движений указаны и татуировки в виде тризуба.

"Добавлять тризуб, закрепленный в Конституции как национальный символ и государственный герб Украины в "Инструкцию по противодействию экстремизму", который контртеррористическая полиция издала для учителей и медицинского персонала - это более чем возмутительно. Никакие оправдания неприемлемы", - говорится в заявлении посольства.

"Мы требуем удалить тризуб из пособия и требуем официальных извинений", - отмечают украинские дипломаты.

17 января влиятельная лондонская газета The Guardian обнародовала перечень экстремистской символики, составленный контртеррористической полицией Соединенного Королевства. Среди примеров "праворадикальных символов" можно найти татуировку в виде украинского тризуба, а среди перечня группировок "белых шовинистов" - шеврон украинского добровольческого батальона "Азов".