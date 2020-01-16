Импичмент Трампа: Сенат официально начал судебный процесс

16 января, 2020, 20:17

Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа.