Импичмент Трампа: Сенат официально начал судебный процесс
16 января, 2020, 20:17
Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа
Об этом сообщает Радио Свобода.
Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа.
- Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа в верхней палате Конгресса
Читайте также
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
Читайте также
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
-