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Espreso.tvОбществоИмпичмент Трампа: Сенат официально начал судебный процесс

Импичмент Трампа: Сенат официально начал судебный процесс


фото: AFP
Сенат США 16 января официально начал судебное разбирательство по делу об импичменте президента Дональда Трампа

Об этом сообщает Радио Свобода.

Это произошло после того, как две статьи обвинений в адрес президента представили семь уполномоченных Палаты представителей, которые передали коллегам текст обвинений в адрес Трампа.

  • Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл официально объявил расписание первых дней судебного процесса по импичменту главы Белого дома Дональда Трампа в верхней палате Конгресса
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