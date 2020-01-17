Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора повторно попросил передать черные ящики
17 января, 2020, 17:25
Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом к Ирану по поводу предоставления бортовых самописцев самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины"
Об этом сообщила пресс-лужба Офиса.
Офис Генерального прокурора повторно обратился с запросом в компетентные органы Ирана по поводу предоставления украинской стороне бортовых самописцев самолета Boeing 737 рейса PS 0752 Тегеран-Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины".
Обращение касается активизации международного сотрудничества в ходе уголовного расследования по факту данной авиакатастрофы.
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