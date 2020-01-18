В Одесской области поймали вербовщика боевиков для "Л / ДНР"
Мужчина регулярно размещал на персональных страницах в соцсетях информацию с антиукраинскими призывами. Также злоумышленник популяризировал террористические организации "Л / ДНР", передает со ссылкой на пресс-службу ведомства Еспресо.TV .
Как отмечается, материалы для своих публикаций мужчина получал из российских пропагандистских интернет-изданий и сайтов боевиков незаконных вооруженных формирований.
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Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире агитатора компьютерную технику и мобильные устройства с материалами, подтверждающие противоправную деятельность.
Кроме того, было установлено, что гражданин занимался вербовкой боевиков для незаконного участия в террористической организации "Л / ДНР".
Производство открыто по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины.
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