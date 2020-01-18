В Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского бойца

18 января, 2020, 17:27

В Министерстве обороны заявили, что состояние раненого 18 января на фронте украинского военного удовлетворительное

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Минобороны заявили, что состояние военнослужащего, получившего ранения в Донбассе 18 января, удовлетворительное.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.