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Espreso.tvОперація об'єднаних силВ Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского бойца

В Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского бойца


фото: twitter
В Министерстве обороны заявили, что состояние раненого 18 января на фронте украинского военного удовлетворительное

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

В Минобороны заявили, что состояние военнослужащего, получившего ранения в Донбассе 18 января, удовлетворительное.

"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.

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