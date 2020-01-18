В Минобороны рассказали о состоянии раненого украинского бойца
18 января, 2020, 17:27
В Министерстве обороны заявили, что состояние раненого 18 января на фронте украинского военного удовлетворительное
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
В Минобороны заявили, что состояние военнослужащего, получившего ранения в Донбассе 18 января, удовлетворительное.
"По имеющейся информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранение. В настоящее время он находится под наблюдением врачей в одном из военных мобильных госпиталей, состояние здоровья нашего воина удовлетворительное", - говорится в сообщении.
- Напомним, 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня .
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