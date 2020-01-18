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Espreso.tvОбщество17 января на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 6 поселков и сел, с украинской - без потерь

17 января на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 6 поселков и сел, с украинской - без потерь


фото: facebook.com/pressjfo.news
В пятницу, 17 января 2020 года, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня

Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра субботы, 18 января 2020 года, передает Еспресо.TV .

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - наглолошують украинские военные.

Обстрелы со стороны россиян и их наемников зафиксировано, в частности, поблизости

Красногоровки - с сословного противотанкового гранатомета;

Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

Павлополя - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Васильевки - из стрелкового оружия;

Орехово - с миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем;

Луганского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

По официальным данным, вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

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