17 января на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 6 поселков и сел, с украинской - без потерь
Об этом говорится в информационном отчете по состоянию на 07:00 утра субботы, 18 января 2020 года, передает Еспресо.TV .
"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия", - наглолошують украинские военные.
Обстрелы со стороны россиян и их наемников зафиксировано, в частности, поблизости
Красногоровки - с сословного противотанкового гранатомета;
Широкино - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
Павлополя - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
Васильевки - из стрелкового оружия;
Орехово - с миномета калибра 120 мм - 4 мины и гранатометов различных систем;
Луганского - с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.
По официальным данным, вчера, 17 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С началом этого периода российские оккупационные войска из стрелкового оружия открывали огонь в сторону наших позиций вблизи населенного пункта Пески.
За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.
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