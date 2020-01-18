У владельца Amazon отобрали лидерство в рейтинге самых богатых людей мира Forbes
18 января, 2020, 18:54
Директор компании Louis Vuitton Беранаром Арно отобрал у владельца Amazon Джеффа Безоса лидерство в рейтинге самых богатых людей мира по версии Forbes
Об этом сообщает Forbes.
Издание отмечает, что сейчас самым богатым человеком мира является директор компании Louis Vuitton француз Бернар Арно. Его состояние оценивается в $ 116, 5 млрд.
Таким образом, основатель компании Amazon Джефф Безос, который до этого возглавлял список Forbes, опустился на вторую строчку в рейтинге. Его активы составляют $ 115, 6 млрд. На третьем месте расположился основатель компании Microsoft Билл Гейтс, состояние которого достигают $ 110, 6 млрд.
Отмечается, что Безос потерял лидерство в рейтинге из-за падения акций компании Amazon на 0,7% - $ 760 млн.
- Напомним, в декабре 2019 года Джоан Роулинг вернула себе лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes.
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