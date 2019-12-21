Роулинг вернула себе лидерство в рейтинге самых богатых писателей мира

21 декабря, 2019, 21:08

Джоан Роулинг вернула себе лидерство в рейтинге самых высокооплачиваемых писателей мира по версии Forbes

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По оценкам издания, за 2019 г. автор книг о Гарри Поттере заработала $92 млн и тем самым вернулась на первую строчку в рейтинге после летнего перерыва.

Издание отмечает, что заработать Роулинг помогли не только продажи ее книг в США, а тематические парки и бродвейская постановка "Гарри Поттер и проклятое дитя". На продаже театральных билетов писательнице за неделю удалось заработать более $2 млн.

Бывший лидер рейтинга Джеймс Паттерсон этот раз оказался на втором месте, заработав за год $70 млн. Успех ему принесла продажа 5,5 млн экземпляров книги "Президент пропал", которую Паттерсон написал в соавторстве с бывшим главой США Биллом Клинтоном.

На третьем месте оказалась бывшая первая леди Мишель Обама. За год она заработала $36 млн на автобиографической книге "Becoming. Моя история". Промоутерский тур, посвященный выходу этого произведения, также принес Обаме неплохой доход, поскольку выступала она перед поклонниками на больших стадионах. Forbes отмечает, что книгу пишет и сам Барак Обама. Гонорар бывший президент уже получил, а сама автобиография должна появиться в следующем году.

Далее в рейтинге идет детский писатель Джефф Кинни. $20 млн ему принесла серия "Дневник слабака", которая выходит с 2007 года. В этом году Кинни выпустил уже четырнадцатую книгу.

Пятерку самых высокооплачиваемых писателей замкнул Стивен Кинг. В 2019 году он заработал $17 млн. Причиной снижения доходов Forbes называет и относительную неудачу картины "Доктор Сон".