15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно

31 марта, 2019, 13:39

Дмитрий Добрый

В предвыборной суматохе незаметно для широкой общественности отпраздновал свой пятнадцатый день рождения самый популярный в Украине некоммерческий сетевой ресурс, а для многих еще и синоним слова "интернет" и чуть ли не ежедневный источник нужных данных. Да, это свободная онлайновая энциклопедия "Википедия"

30 января 2004 года, то есть за год до триумфа Оранжевой революции, физик из Токио Юрий Ковалев начал работать над страницей "Атом". А потом над "Ядром", "Миллионом", "Миллиардом" и тому подобной тематикой. Вторым и третьим корреспондентом тоже были мужчины, после чего присоединились сразу три женщины с никами "Эля", "Наталья", "Мария", и за февраль и март на бесплатной основе (а за авторство и редактирование в Вики, напомним, администрация гонорары не выплачивает) удалось создать первую тысячу статей, которая за следующих четыре года увеличилась в 100 раз.

Сейчас украинская Википедия насчитывает 894 993 статьи или 400 томов в печатном измерении, 103 817 зарегистрированных создателей новых страниц, 3 250 из которых поддерживали активность в течение последнего месяца. Это много или мало? По количеству статей мы входим в первую 20-ку, а по посещаемости - на 16 месте (позади нас Турция, Иран, Казахстан, Узбекистан, Норвегия, Дания, Венгрия, Румыния, Болгария, Беларусь). И это без всякой государственной поддержки и в условиях непростой ликвидации последствий русификации страны. Напротив, можем говорить, что благодаря Вики происходит "мягкая", просвещенная украинизация. Ведь стабильное пребывание в десятке самых посещаемых сайтов обеспечивает большую ежедневную аудиторию, которая читает-смотрит-слушает на родном языке.

По данным общественной организации "Wikimedia Украина", через каждые пять минут в украинской Википедии появляется один новый тематический материал. Ежемесячно в среднем получается около 10 тыс. публикаций. То есть, пока вы читать эту статью, на свет "родится" один-два эталонных украиноязычных текстов, достойных того, чтобы редакторы-добровольцы "со стажем" считали нужным выставить их в общий доступ.

"Украина - не Россия"

Если коротко, то украинскую Википедию можно считать прямой противоположностью российской. Здесь нет идеологической цензуры и участники проекта высказываются по совершенно разным темам.

Вот пара красноречивых примеров. Чтобы почувствовать разницу.

После победы Революции Достоинства российский политик, экс-секретарь Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев начал "раскручивать" через ежедневные прямые эфиры на YouTube идею проведения 5 ноября 2017 года (05.11.17) мирного общенародного протеста с целью свержения господствующего в РФ политического режима. Кроме серии громких уголовных дел по "экстремизму" - "терроризму" и последующего побега инициатора движения за границу из этого пока ничего не получилось, однако Мальцев стал политиком федерального уровня, что было полезным как ему самому, так и антипутинской оппозиции в целом.

Когда на него начала обращать внимание московская демократическая тусовка, его как колоритного "провинциала", высокого, заметного человека с усами и бородой пригласили присоединиться к праймериз национал-демократической партии ПАРНАС, которые он, как ни странно, выиграл и в результате получил место под №2 в партийном избирательном списке упомянутой политсилы. Согласно предварительным договоренностям, независимо от итогов праймериз, №1 оставался за Михаилом Касьяновым.

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Мальцев получил законную возможность выступать на теледебатах, где никоим образом не смущаясь громко предлагал "Царя на кол!" И кроме того доносил до избирателей другие составляющие предвыборной программы партии покойного Бориса Немцова.

Однако, российская Википедия долгое время к себе Мальцева не подпускала. Созданную страницу администраторы блокировали как посвященную малозначительному лицу. Критерий "значимости" является, как известно, одним из определяющих в деятельности портала. То есть государственное российское ТВ в каком-то узком смысле показало себя в этой истории менее подконтрольным власти, чем национальный Вики-сегмент. Лишь когда у Мальцева не получилось довести до конца 05.11.17, его пропустили к справочнику, что называется, "в полный рост". Мол, посмотрите-ка какой неудачник. При этом, биография Мальцева и текущая хроника его борьбы с Путиным изначально фиксировалась в украинской Википедии, куда постоянно могли заходить читатели из России.

Еще один такой пример - не правый, а левый оппозиционный российский политолог и политик Николай Платошкин. Мы не берем что и почему он заявляет, какие взгляды распространяет, в данном случае нам достаточно лишь его острой критики в адрес действующего президента России. Открываем нужную ссылку. И что мы видим?

"Эта статья предлагается на удаление", - вполне предсказуемый вердикт. В объяснении отмечается, что ни дипломатом, ни ученым, ни историком Платошкина считать не следует. Приводятся "аргументы" в стиле "все его труды представляют собой маргинальшину", "значимость весьма сомнительна" и другие.

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На uk.wikipedia.org что-то подобное встретить трудно. У нас даже порноактеры и порноактрисы после долгих дискуссий "прижились". С "одетыми" портретными фото.

"Тебе надо - ты и делай"

Вместе с тем, изображений героев рассказов вы не увидите в несметном количестве случаев об известных, а порой слишком известных людей, статьи о которых, к тому же, иногда напоминают непригодный для широко круга информационный "полуфабрикат", а не жизнеописание стоящей внимания фигуры. Что имеется в виду? Пишем в поисковике "Павел Гриб Википедия", открываем то, что высветилось... Ни фотографии Павла Игоревича, ни структурированного текста не видно. Скорее сырой черновик. И кому здесь должно быть стыдно? Энциклопедия же свободная, никто никого ни к чему не принуждает. Очевидно, что было, то и опубликовали. Пользуясь рассуждением "Или так, или никак". И тем хорошо, что у нас хоть такие стартовые страницы-заготовки на семь коротких абзацев.

Павел учился в Киево-Могилянской академии, о чем верно указано в его основных источниках. И как справедливо возмущался на минувших выходных в эфире Еспресо.TV Игорь Гриб, папа политзаключенного, "могилянцы" не слишком активны с публичной поддержкой узника Кремля. На акции выходить не спешат, самостоятельно чего-то тоже не организуют.

Вероятно, пан Игорь прав. Тем более, что сейчас он занимается заложниками как руководитель отдела Министерства по вопросам оккупированных территорий (МинТОТ), поэтому знает чем. Поддержка, говорит, недостаточная. Однако, речь идет о публичной активности. А кто мешает "Могилянке" - где целые предметы на иностранных языках изучаются - приватно (а еще лучше полуприватно-полупублично, если за дело возьмутся преподаватели), надлежащим образом оформить страничку о Павле. Непременно позаботившись, чтоб украинская статья имела соответствующие на других языках. Кроме еще худшего, чем украинский, русскоязычного варианта, где тоже хватает фото и текста набросанного в стиле "всей ржи по лопате".

Украинским гражданским обществом, экспертной и образовательной средой, журналистами, не говоря о специализированных контрпропагандистских правительственных и армейских структурах, Вики-инструментарий используется еще недостаточно. Иногда есть такое впечатление, что некоторая часть пользователей регистрируется и, прежде чем им позволят публиковать нечто самостоятельное, проходит "Курс молодого бойца", тренируясь редактировать чужие тексты, исключительно с целью: скорее написать хоть что-то основное на выбранную или на заданную тематику, без фото, без законченной мысли, и больше к своему творению никогда не возвращаться, ожидая появления в этом материале других, более последовательных энтузиастов, которые засучат рукава и начнут тратить свое время на исправление чужих ошибок. По Вики-правилам фото тоже сразу нельзя ставить, там тоже - после разрешения на тексты - должно пройти время.

Возможно, не всем удобно ждать, продолжать учиться, доводить до конца начатое. В то же время, чего тогда стоят эти попытки по написанию эрзац-справок ?! Особенно, если, как в случае с Павлом Грибом, речь о невероятно серьезных, критически важных вещах. В то время как есть "уникальные" сообщения, где пишут и оформляют чересчур. То есть в заказных материалах.

Присмотритесь, к примеру, к статьям, посвященным не слишком рейтинговым кандидатам в президенты (из второго, третьего, четвертого десятка). Такое впечатление, что их пресс-службы воспринимают Википедию как прекрасную возможность за 0 грн 00 коп. пропиарить работодателя. За редким исключением энциклопедичность вы там не встретите, а критичность или, как говорится в правилах по подготовке Вики-материалов, "нейтральную точку зрения" и подавно.

Как этому помешать? Учитывая господствующий в Вики принцип "Тебе надо - ты и делай", отвечаем: стать пользователем и тогда уже писать, редактировать и вносить обоснованные поправки в том, что Вам "болит" или "мозолит глаза". Идти же российским Вики-путем и исповедовать философию а-ля "Лучше не пропускать, чем пропустить, а потом не знать, что с этим делать" тоже неверно. Тем более, что зарегистрированные ЦИК желающие возглавить государство, это значимые личности.

Написать свою статью - чем не цель?

У каждого из нас, независимо от пола, возраста, образования, заработков и количества свободного времени, есть что-то такое, в чем мы разбираемся лучше всего. Это может быть связано как с нашими профессиональными интересами, с тем, где мы работаем, так и с личным увлечением, с собственными вкусами или предпочтениями. И почему бы в таком случае не поставить себе цель поделиться знаниями о том, что мы любим и в чем очень хорошо разбираемся, со всем миром. Ведь после того как некий уникальный материал появляется в одной из национальных версий Wiki (а в данном случае - в украиноязычной ее части), его могут перевести в употреблении-распространить на другие языки.

Проверьте через "Поиск" - нет ли о том, что вы выбрали, самодостаточной статьи. И если нет, то при случае сделайте. По крайней мере начните, создайте основу. Затем подключатся другие и со временем получится качественный, "отшлифованный" материал. Но надо начать. Поскольку чтобы создать хороший рассказ, нужен тот, кто, скажем так, беззаветно влюблен в определенный предмет обсуждения. Или же считает отдельную личность, событие, явление настолько угрожающим, что способен убедительно, со всеми необходимыми доказательствами, объяснить что это такое и в чем там, собственно, опасность.

Выделите пару минут и выясните, есть ли у Википедии страница с описанием вашей деревни, поселка или города, или родины ваших родителей. Во многих случаях это "сухая" статистика в несколько строк, без герба населенного пункта, панорамных фотографий и без упоминаний выдающихся земляков. Причем в некоторых из этих поселений сейчас пытаются активно развивать "зеленый" туризм и удивляются, почему они до сих пор неизвестны. Вики считается авторитетным источником, названия разделов которой прекрасно индексируются во всех без исключения поисковых системах, поэтому если чего-то или кого-то не найти, у современных людей будет впечатление, что его просто нет.

Или это может быть любимый вами певец или певица, так же как и авторы любимых вами книг, кинорежиссеры, художники и тому подобное. А может случиться так, что вы сочтете нужным начать писать о любимой породе домашних любимцев, марке автомобиля, диете, медицинской диагностике, философской практике, религиозном вероучении или физическом упражнении. Такие знания, согласитесь, могут иметь большую практическую пользу для других.

"Каждый способен написать стоящую внимания статью или заметку", - всегда призывают Вики-ветераны читателей Свободной Энциклопедии.

И не думайте, что у вас получится "не так". Вам подскажут, помогут. Именно таким демократическим способом там устроена работа. Это коллективный разум, однако начинать всегда следует самому. И когда вы дойдете до конца, потратите на написание и размещение материала в среднем от нескольких часов до нескольких дней, ваш уникальный продукт сможет видеть каждый желающий, вы удивитесь: "А почему я раньше не пополнял Википедию тем, что хорошо знаю?.. Это легко , доступно и полезно".

Безусловно, еще лучше статья на ту или иную тему окажется в том случае, если ее будут писать специалисты, то есть те, кто не один год связан с обсуждаемой темой. Вики-активисты уже длительное время выступают с предложением на официальном уровне закрепить за слушателями Малой академии наук, студентами, за выпускниками высших учебных заведений (бакалавр, магистр) и академических курсов (кандидаты, доктора наук, Ph.D.) требование об обязательности изготовления автором квалификационной работы хорошо выписанной статьи в украинской Вики (а там, где оценивается и владение иностранным языком, то еще и в переводе) и рассматривать ее как часть практической реализации достигнутых молодым человеком теоретических знаний и умений. В свое время пионер Вики-движения, краевед и журналист Евгений Букет, когда баллотировался в депутаты, включал подобный пункт в свою предвыборную программу.

Другие же опытные википедисты, которые в обычной жизни имеют дело с молодежью и относятся к учительской братии или к профессорско-преподавательскому цеху, не дожидаясь предписаний из министерств и ведомств, при поддержке руководства учебных заведений давно пропускают своих студентов и аспирантов через Энциклопедию. Нету статьи - не начисляется высокая оценка за курсовую, дипломную, магистерскую или диссертацию. Все просто. Вообще не засчитывается. Статья есть? Тогда, пожалуйста, позаботьтесь о новых данных, новых разделах, дополнениях, уточнениях и об английской (немецкой, французской, китайской, польскойи др.) версиях. В суммарном выражении описанный выше подход дает большой "кумулятивный эффект".