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Espreso.tvОбществоПремьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина

Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина


фото: reuters
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и партия "Право и справедливость" будут отстаивать правду и историческую память после заявлений президента РФ Владимира Путина

Об этом сообщает Польское радио .

"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит это борьба за память, зависит, нас будут сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или гордо держать голову высоко как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны ", - сказал Моравецкий.

Напомним, президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны.

Путин заявил, что Польша участвовала в сговоре с Гитлером. Посла Польши в Германии того времени он назвал "антисемитской свиньей" .

После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева.

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