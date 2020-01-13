Премьер Польши пообещал бороться за историческую правду после заявлений Путина
13 января, 2020, 11:42
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правительство и партия "Право и справедливость" будут отстаивать правду и историческую память после заявлений президента РФ Владимира Путина
Об этом сообщает Польское радио .
"Нет будущего без исторической правды, и от того, кто победит это борьба за память, зависит, нас будут сообщниками преступников, людей, которые в прошлом допускали ошибки, или гордо держать голову высоко как наследники знаменитых героев времен страшной Второй мировой войны ", - сказал Моравецкий.
Напомним, президент России Владимир Путин высказался о роли Польши в развязывании Второй мировой войны.
Путин заявил, что Польша участвовала в сговоре с Гитлером. Посла Польши в Германии того времени он назвал "антисемитской свиньей" .
После этого Министерство иностранных дел Польши вызвало к себе российского посла Сергея Андреева.
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