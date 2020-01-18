Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевского титула
18 января, 2020, 21:22
Британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать королевский титул
Такое заявление распространил Букингемский дворец, сообщает LIGA.net .
Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его жена Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул - Ваше Королевское Высочество. Также они не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей. Пара больше не будет официально представлять королеву Елизавету II.
Принц Гарри и Меган Маркл уже заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Великобритании. На его реконструкцию было потрачено 2,4 млн фунтов.
Новые правила вступят в силу весной этого года.
- Напомним, 13 января королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и жить более частной жизнью.
Читайте также
-
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ