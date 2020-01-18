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Espreso.tvМирПринца Гарри и Меган Маркл лишили королевского титула

Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевского титула


фото: Parade
Британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать королевский титул

Такое заявление распространил Букингемский дворец, сообщает LIGA.net .

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его жена Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул - Ваше Королевское Высочество. Также они не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей. Пара больше не будет официально представлять королеву Елизавету II.

Принц Гарри и Меган Маркл уже заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Великобритании. На его реконструкцию было потрачено 2,4 млн фунтов.

Новые правила вступят в силу весной этого года.

  • Напомним, 13 января королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и жить более частной жизнью.
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