Принца Гарри и Меган Маркл лишили королевского титула

18 января, 2020, 21:22

Британскому принцу Гарри и его жене Меган Маркл запретили использовать королевский титул

Такое заявление распространил Букингемский дворец, сообщает LIGA.net .

Герцог и герцогиня Сассекские принц Гарри и его жена Меган Маркл больше не могут использовать свой королевский титул - Ваше Королевское Высочество. Также они не будут получать финансирование на выполнение королевских обязанностей. Пара больше не будет официально представлять королеву Елизавету II.

Принц Гарри и Меган Маркл уже заявили, что вернут деньги на ремонт Фрогмор-коттеджа, который останется их домом в Великобритании. На его реконструкцию было потрачено 2,4 млн фунтов.

Новые правила вступят в силу весной этого года.