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Espreso.tvОбществоЕлизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий

Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий

Королева Великобритании Елизавета II выразила поддержку решения принца Гарри и его жены Меган Маркл отказаться от королевских привилегий и жить более приватной жизнью

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Sky News .

"Королева приветствует конструктивный разговор с королевской семьей о будущем Гарри и Меган", - сообщили в Букингемском дворце.

В заявлении Елизаветы II говорится, что окончательное решение о том, как они будут организовывать свое время и финансы будет принято в течение ближайших дней, но для Гарри и его жены будет действовать "переходный период".

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь молодой семьи. Хотя мы хотели бы, чтобы они оставались членами королевского двора, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, как отдельная семья, оставаясь частью нашей семьи", - заявила Елизавета II.

  • Принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл заявили о решении сложить с себя королевские полномочия,
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