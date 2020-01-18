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Espreso.tvМирМакрона с женой срочно эвакуировали во время посещения театра

Макрона с женой срочно эвакуировали во время посещения театра

Вечером в пятницу, 17 января 2020 года, президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден уйти из парижского театра Буфф-дю-Нор, куда пытались прорваться протестующие против пенсионной реформы

Протестующие попытались зайти внутрь театра, однако силы правопорядка оттеснили их, передает Еспресо.TV со ссылкой на телеканал BFMTV .

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Как видно на видео , через некоторое время правоохранители образовали коридор, позволяя автомобилю, в котором, вероятно, находились президент Франции и его супруга отъехать от здания театра.

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