Макрон на фоне протестов во Франции отказался от президентской пенсии

22 декабря, 2019, 19:09

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался от пожизненной пенсии главы государства в разгар протестов против пенсионной реформы

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Эммануэль Макрон, которому в минувшую субботу исполнилось 42 года, в разгар протестов против пенсионной реформы в стране отказался от своей будущей пенсии главы государства.

"Он не будет получать эту пенсию, предусмотренную законом по завершении своего мандата, поскольку считает, что этот закон из сферы обязательственного права необходимо стандартизировать. И, следовательно, он не применит его к себе. Мы живем в эпоху, когда выборные лица должны служить примером", - заявил источник в канцелярии президента.

Во Франции президент является единственным, кто пользуется таким специальным режимом вознаграждения. По закону 1955 года после сложения полномочий бывшие главы государств получают пожизненную дотацию, эквивалентную зарплате государственного советника - 6220 евро в месяц.

По словам источника, в этом решении Макрона нет саморекламы, а лишь желание быть последовательным, отказавшись от пожизненной пенсии, на которую он имеет право после завершения мандата в 2022 году. А последовательность требует, чтобы закон 1955 года больше не применялся ни к одному из будущих президентов.

Макрон также принял решение в будущем не заседать в Конституционном совете Франции. Бывшие президенты страны являются пожизненными членами этого совета с вознаграждением в 13,5 тыс. евро в месяц.

Об этом решении стало известно во время пребывания Макрона в Кот-д'Ивуаре и объявлено на 17-й день общенационального забастовочного движения против пенсионной реформы во Франции, инициированной президентом.