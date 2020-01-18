Люди Коломойского деструктивно влияют на решения правительства и Зеленского, - Найем

18 января, 2020, 19:55

Заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем заявил, что огромное влияние бизнесмена Игоря Коломойского на государство создает проблемы президенту Украины Владимиру Зеленскому

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

"Коломойский имеет огромное влияние на государство, на принимаемые решения, но мне кажется, что сейчас он - больше проблема президента, чем его друг. И я думаю, что если бы мы сейчас спросили Владимира Зеленского, хотел ли бы он избавиться от этой проблемы или он опирается на Коломойского, то он выбрал бы первый вариант ответа. Потому что все люди, которые аффилированы с Коломойским сейчас, по факту работают, как ржавчина, в его команде, они деструктивно влияют и на фракцию в парламенте, и на правительственные решения, и на само правительство, и на решения президента", - сказа Найем.

По его мнению, Коломойский может влиять не непосредственно на Зеленского, а через имеющиеся у него инструменты.

"У него есть медиа, у него есть партнеры, у него есть партнеры-бизнесмены, в том числе люди, которые работают в правоохранительных органах, в государственных органах и так далее. Поэтому я не сказал бы, что это будет так просто от него избавиться" , - отметил Найем.