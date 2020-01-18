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Espreso.tvМирКанада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $ 19 тыс.

Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $ 19 тыс.


фото: REUTERS
Канада выделит семьям своих граждан, погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране, по $ 19 тыс.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает УНИАН.

По его словам, правительство Канады выплатит около $ 19 тыс. семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ у Тегерана.

"Правительство выплатит 25 тыс. канадских долларов семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - сказал Трюдо.

В то же время премьер-министр Канады ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако уже сейчас людям необходима помощь для проведения похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. По его словам, выплаты от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься правительством.

 

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