Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $ 19 тыс.

18 января, 2020, 17:51

Канада выделит семьям своих граждан, погибших в авиакатастрофе украинского самолета МАУ в Иране, по $ 19 тыс.

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает УНИАН.

По его словам, правительство Канады выплатит около $ 19 тыс. семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ у Тегерана.

"Правительство выплатит 25 тыс. канадских долларов семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - сказал Трюдо.

В то же время премьер-министр Канады ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако уже сейчас людям необходима помощь для проведения похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. По его словам, выплаты от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься правительством.