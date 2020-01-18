Канада выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по $ 19 тыс.
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает УНИАН.
По его словам, правительство Канады выплатит около $ 19 тыс. семьям канадцев, погибших в результате катастрофы самолета МАУ у Тегерана.
"Правительство выплатит 25 тыс. канадских долларов семьям каждого из 57 граждан и 29 постоянных жителей Канады, которые погибли в результате падения украинского авиалайнера в Иране на прошлой неделе", - сказал Трюдо.
В то же время премьер-министр Канады ожидает, что Иран выплатит компенсацию канадским семьям, однако уже сейчас людям необходима помощь для проведения похорон, поездок в Иран и оплаты счетов. По его словам, выплаты от Ирана поступят непосредственно семьям жертв катастрофы и не будут взиматься правительством.
- Напомним, 11 января премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн.
Читайте также
-
13 января, 2020 Виталий Портников: Память - это тоже оружие
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти
-
Читайте также
-
11 января, 2020 Тимофей Гаврилов Литература - не конфетка к кофе
-
10 января, 2020 Молчание ягнят. О Зеленском, его Мендель и сбитом самолете МАУ
-
10 января, 2020 Виталий Портников: Кризис требует компетентной власти