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Espreso.tvОбществоПравительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн, - Гончарук

Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн, - Гончарук


фото: ukrinform.ua
Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн

Об этом Гончарук сообщил в facebook.

"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн. помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших", - сказал Гончарук.

По его словам, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую. Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.

"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - заверил Гончарук.

 

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