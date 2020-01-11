Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн, - Гончарук
Об этом Гончарук сообщил в facebook.
"Правительство выплатит семьям погибших в авиакатастрофе в Иране по 200 тыс. грн. помощи и проконтролирует надлежащее осуществление страховых выплат в соответствии с Монреальской конвенцией. Страшная боль от трагедии никогда не пройдет. Мы искренне сочувствуем семьям и близким погибших", - сказал Гончарук.
По его словам, государство окажет всестороннюю поддержку и помощь, в том числе юридическую и финансовую. Кроме того, авиакомпания МАУ соответствии с коллективным договором осуществит выплаты семьям членов экипажа.
"Наши дипломаты уже работают по всем методам, которые есть в международном правовом поле, чтобы добиться компенсаций от иранской стороны. Понимаю, что никакие компенсации не утолят этой боли, но Украина отстаивает справедливость", - заверил Гончарук.
- Напомним, 11 января президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинскому народу рассказал о пошаговые действия, которые предприняла власть после катастрофы авиалайнера МАУ в Иране .
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